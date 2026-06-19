Milyonların kaderini belirleyecek sınav evrakı yola çıktı! ÖSYM'de dev operasyon

Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 531 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu 2026-YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde düzenlenecek.

- DÜNYADAN İZOLE KAPALI MATBAADAN SINAV EVRAKI TESLİM ALINDI

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor.

Sınavın hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı. Nakliye araçları, 254 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak.

- ARAÇLARIN ULAŞIMI GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KOORDİNASYONUNDA SAĞLANACAK

Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı, elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek.

Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, "dur-kalk" ve mola süreçleri ile süratleri her an ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak.

- GÜVENLİK GÜÇLERİ, ARAÇLARIN BAŞINDA NÖBET TUTACAK

Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.

Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak.

Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak.

Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak.

Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.

- SINAV EVRAKLARI KİLİTLİ KUTULARDA GERİ GETİRİLECEK

Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

- "GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ UNUTMAMALARINI ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİYORUM"

Araçları uğurlamasının ardından açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sürecinin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Sınavın soru kitapçıklarının ve sınav evraklarının emniyet ve jandarma personeli eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılacağını aktaran Ersoy, YKS'nin adaylar için huzurlu, sağlıklı ve güzel bir şekilde geçmesini temenni etti.

Adaylara bazı uyarılarda bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınav gününe ilişkin güzel bir uyku geçirmelerini, güzel bir kahvaltı yapmalarını ve stresten uzak bir şekilde çalıştıklarının ve emeklerinin tam karşılığını alacakları bir sınav hazırlığında olduğumuzu söylemek isterim. Dolayısıyla kendilerini rahat hissedeceği şekilde sınav ortamına gelmelerini isterim. Ancak şunu da söylemek isterim ki, sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. TYT oturumlarının ait olduğu sınav binasını, AYT'nin ve YDT'nin ait olduğu sınav binalarını kontrol etmelerini özellikle istirham ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum."

Adayların girecekleri oturumlara vaktinde gelmeleri gerektiğini ifade eden Ersoy, "Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girmemesinin yaşadığı üzüntü emin olun bizi daha fazla etkiliyor. Hiçbir adayın bu emeğinin karşılığını almaması anlamında sınava girmemesini arzu etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

- YAKLAŞIK 650 BİN KİŞİ GÖREV YAPACAK

Ersoy, YKS'nin ülkenin en önemli sınavlarından biri olduğunu dile getirdi.

Sınavın düzenleneceği cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 650 bin kişinin aktif şekilde görev alacağını vurgulayan Ersoy, "Dolayısıyla adaylarımızın sınav konforunun bozulmaması anlamında sınav binalarının çevresinde hiçbir şekilde gürültü yapılmamasını, pazar yerlerinde esnafın sessizce faaliyette bulunmasını, minibüs ve araba gibi araçların korna çalmamasını rica ediyoruz. Çünkü adayların 1-2 yıllık emeğin karşılığını almasını istiyoruz." dedi.

Cumartesi günü saat 06.00'da A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacağını hatırlatan Ersoy, "İnşallah milli takımımız galip gelecek ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım. Herkese başarılı bir sınav ve emeklerinin karşılığının alacağı bir sınav temenni ediyorum." diye konuştu.