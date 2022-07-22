İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7329
  • EURO
    18,1553
  • ALTIN
    988.545
  • BIST100
    2521.84
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Mimari Restorasyondan DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? Mimari Restorasyon DGS geçiş bölümleri 2022
Eğitim

Mimari Restorasyondan DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? Mimari Restorasyon DGS geçiş bölümleri 2022

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan Mimari Restorasyon mezunu adaylar, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabileceğini öğrenmek istiyor. Adaylar bu sınavla beraber 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlayacak. Buna göre Mimari Restorasyondan DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? Mimari Restorasyon DGS geçiş bölümleri 2022

22 Temmuz 2022 Cuma 17:04 - Güncelleme:
ABONE OL

DGS sınavına katılan öğrenciler tercih dönemi yaklaşırken geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu. Mimari Restorasyon DGS geçiş bölümleri 2022 ile adaylar öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak istedikleri branşı tercih edecekler. Peki Mimari Restorasyondan DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? Mimari Restorasyon Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin DGS ile geçiş yapabileceği bölümlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Mimari Restorasyon Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilirler.

MİMARİ RESTORASYON DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2022

Çini Tasarımı ve Onarımı

El Sanatları

Fotoğraf

Geleneksel Türk Sanatları

Grafik

Grafik Sanatlar

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Mimarlık

Seramik

Tezhip Sanatı

MİMARİ RESTORASYON NEDİR?

Mimari Restorasyon tarihsel ve kültürel anlamda değer taşıyan Mimari nesnelerin, bilimsel ve doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlayarak geleceğe aktarılmasını sağlayan bir meslek dalıdır. Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri programdan mezun olunca her tür yapının bakım ve onarım işlerini yaparlar. Genellikle tarihi yapıların restore edilmesi gündemde olduğu için Mimari Restorasyon bu yönü ile bilinir. Restorasyon ve Konservasyon programının amacı, tabiat ve kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.