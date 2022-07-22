DGS sınavına katılan öğrenciler tercih dönemi yaklaşırken geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu. Mimari Restorasyon DGS geçiş bölümleri 2022 ile adaylar öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak istedikleri branşı tercih edecekler. Peki Mimari Restorasyondan DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? Mimari Restorasyon Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin DGS ile geçiş yapabileceği bölümlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Mimari Restorasyon Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilirler.

MİMARİ RESTORASYON DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2022

Çini Tasarımı ve Onarımı



El Sanatları

Fotoğraf

Geleneksel Türk Sanatları

Grafik

Grafik Sanatlar

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Mimarlık

Seramik

Tezhip Sanatı

MİMARİ RESTORASYON NEDİR?

Mimari Restorasyon tarihsel ve kültürel anlamda değer taşıyan Mimari nesnelerin, bilimsel ve doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlayarak geleceğe aktarılmasını sağlayan bir meslek dalıdır. Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri programdan mezun olunca her tür yapının bakım ve onarım işlerini yaparlar. Genellikle tarihi yapıların restore edilmesi gündemde olduğu için Mimari Restorasyon bu yönü ile bilinir. Restorasyon ve Konservasyon programının amacı, tabiat ve kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.