Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı’na katıldı. Bakan Soylu, atılan adımlarla trafikte yaşanan can kayıplarında azalma kaydedildiğini belirtti. Bakan Soylu, çalışmalara iki yenisini ekleyeceklerini müjdeleyerek, “Trafik Eğitim Tırı’nı hizmete alıyoruz. Tırımızı, trafik eğitimi için yeniden dizayn ettik ve aynı anda 20 öğrencimize eğitim verebileceğimiz mobil sınıfa dönüştürdük. 81 ilimizde 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız” dedi.

HEDEF FARKINDALIK

Bakan Soylu, ikinci çalışmanın ise trafik konulu oyun projesi olduğunu aktardı. Bakan Selçuk ise “Bu tırların çocuklarımız tarafından fiilen kullanılacak ve onları heyecanlandırıyor olmasıyla trafik eğitimi, sadece sınıflarda teorik olarak değil, çok daha uygun bir faaliyet olarak ortaya konulacak. Erken yaşlardan itibaren de çocuklarımızın trafik konusundaki farkındalığının gelişmesine yardımcı olacağız” diye konuştu.