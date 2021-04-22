MSÜ baraj puanı 2021 kaç? MSÜ Astsubay taban puanları

22 Nisan 2021 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:09

Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı 2021 MSÜ Astsubay taban puanları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, hangi bölümden kaç puanla alım yapıldığını bilmek istiyor. MSÜ baraj puanı; erkek ve kadın olmak üzere iki farklı puanlamadan oluşmaktadır. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları SAYISAL puan türünden alım yapmaktadır. Peki MSÜ baraj puanı 2021 kaç? İşte MSÜ Astsubay taban puanları ve sıralaması

MSÜ TABAN PUANI KAÇ 2021?

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

GEÇEN YIL AÇIKLANAN TABAN PUANLAR İSE ŞÖYLE:

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

ÖSYM şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

Başvuru kılavuzunda şu detaylar yer aldı;

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için;

a. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM'nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

b. 2021 YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM'nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

DİKKAT: Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

MSÜ İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

En sık sorulan sorulardan birisi yaş sınırlaması oluyor.

Sınava katılmak için yaş sınırlaması var. Harp Okulları için gün ve aya bakılmaksızın en fazla 20 yaşında olmak (01.01.2001 ve sonrası doğumlu) şartı bulunuyor.

Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına alınacak. Onlar için de en fazla 20 yaşında (2001 ve sonrası doğumlu) olma şartı var.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmak gerekiyor.