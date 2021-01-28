MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu 2021

28 Ocak 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:19

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi başvurular alınmaya başladı. Eğitimi askeri alanda devam ettirmek isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet şifresi ile ÖSYM üzerinden yapılabilecek. Sınava girmek isteyen adaylardan 110 TL sınav giriş ücreti alınacak. Peki MSÜ başvurusu nasıl yapılır? İşte MSÜ başvuru kılavuzu 2021 ve başvuru sayfası

Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrenciler için merakla beklenen haber geldi. 2021 MSÜ başvuru işlemleri başladı, Başvurular Şubat ayının 23'üne kadar devam edecek. MSÜ 2021 başvuru kılavuzu da yayınlandı.

Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayınlandı. Sınava girmek isteyen adaylardan 110 TL sınav giriş ücreti alınacak. Başvuru işlemleri e-Devlet şifresi ile ÖSYM üzerinden yapılabilecek. Adayların MSÜ başvuru formunu doldurduktan sonra çıktı alıp bu belgeyi saklaması gerekiyor. MSÜ sınav başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte MSÜ 2021 başvuru kılavuzu ve MSÜ başvuru şartları...

MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA

MSÜ 2021 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLA

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerini her yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) ile seçiyor.

Adaylar, MSÜ başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklardır.

Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?

2021 yılı MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Toplamda 135 dakika süren MSÜ aday belirleme sınavında öğrenciler, 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu çözecek. Sınavda toplam 120 soru yer alacak.

MSÜ'DE YKS, TYT-AYT ZORUNLU MU?

ÖSYM şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

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