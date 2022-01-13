MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar?

13 Ocak 2022 Perşembe 12:17 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:17

MSÜ başvuruları için kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı. Mart ayının 27'sinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru şartlarını taşıyan adayların MSÜ sınav ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Peki MSÜ sınav ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır? İşte MSÜ başvuru şartları ve sınava dair diğer detaylar...

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için katılım sağlayacak olan adayların MSÜ başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 09.02.2022 tarihine kadar gerçekleştirmesi, başvuru ücretini de belirtilen tarihe kadar yatırması gerekiyor.

MSÜ Sınavına başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

MSÜ SINAV ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ kılavuzunda yer alan bilgilere göre MSÜ sınav ücreti 2022 yılı için 130,00 TL olarak belirlendi. Adayların sınav başvuru ücretlerini, belirtilen tarihlerde ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. MSÜ Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

MSÜ SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

BAŞVURU SÜRESİ : 13.01.2022 - 09.02.2022 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 10.02.2022)

SINAV TARİHİ : 27.03.2022

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22.02.2022 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2022-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2021- TYT puanını kullanmak için 2022-YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27.03.2022 tarihinde uygulanacaktır. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.

Sınava başvurular, 13.01.2022- 09.02.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.