22 Şubat 2022 Salı 14:28 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 14:28

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için açılan geç başvurular bugün sona eriyor. Mart ayının 27'sinde uygulanacak olan sınav için başvuracak olan adaylar, MSÜ geç başvuru ücretini saat 23.59'a kadar ödeyebilecekler. Peki MSÜ geç başvuru nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiler

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

13.01.2022 - 09.02. 2022 tarihleri arasında 2022-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, MSÜ geç başvuru gününde (22 Şubat 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir.) 2022-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda MSÜ sınav ücreti, http://www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile %50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme alınmayacak, başvuruları kabul edilmeyecektir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtmiş olduğu kendisine ait T.C. Kimlik Numarasıyla yatırmış olmalıdır.

MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

MSÜ Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir

MSÜ SINAV TARİHİ : 27.03.2022

MSÜ SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 165 dakika

MSÜ SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22 Şubat 2022 (MSÜ Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)