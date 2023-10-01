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Eğitim

MSÜ ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ne zaman açılacak? 2023-2024 MSÜ akademik takvim

MSÜ Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kayıtları devam ediyor. Aday Çağrı İşlemleri sonrası kayıtlarını tamamlayan öğrenciler 2023-2024 MSÜ akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitime başlayacaklar. Peki MSÜ ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi Deniz, Hava ve Kara Harp okulu ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MSÜ akademik takvimine göre okulların açılış, tatil ve kapanış tarihleri

1 Ekim 2023 Pazar 13:03 - Güncelleme:
MSÜ ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ne zaman açılacak? 2023-2024 MSÜ akademik takvim
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Milli Savunma Üniversitesi Deniz, Hava ve Kara Harp okulları açılış tarihleri belli oldu. 2023-2024 Eğitim/Öğretim yılı MSÜ akademik takvimi yayınlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Meslek Yüksekokulu ve Harp Okulu mülakatlarını geçen öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından Kasım ayında okula başlayacaklar. Peki MSÜ ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi kara harp okulu ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 yılı MSÜ akademik takvim

MSÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı Harp Okulları akademik takvimi yayınlandı.

Buna göre 1. yarıyıl Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak. 12 Ocak'ta ilk dönem sona erecek.

MSÜ 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HARP OKULLARI AKADEMİK TAKVİMİ

Milli Savunma Üniversitesi 2023-2024 MSÜ akademik takvimde birinci ve ikinci dönem sınav tarihleri de belirtildi. İşte MSÜ açılış, kapanış, sınav ve tatil tarihleri

MSÜ nedir?

MSÜ Milli Savunma Üniversitesi'nin kısaltmasıdır. Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş bir yükseköğretim kurumudur. MSÜ'den mezun olanlar TSK'da subay ve astsubay olarak görev almaktadır.

MSÜ bünyesinde bulunan harp okulları; Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu'dur.

Astsubay Meslek Yüksekokullarında okuyanlar 2 yıllık ön lisans eğitimi alırlar. Bu okulların amacı bando, kara, deniz ve hava astsubayı yetiştirmektir.

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