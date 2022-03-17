MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı

17 Mart 2022 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 14:54

MSÜ sınav giriş belgesi erişime açıldı. Sınava katılacak olan adaylar, sınava girecekleri yeri ÖSYM'nin aday işlemleri menüsünden öğrenebilecekler. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. 2022 MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. ÖSYM giriş MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı

2022 MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 27.03.2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren MSÜ Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ 2022 NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2022), 27.03.2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.

MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. MSÜ Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

MSÜ sınav soru sayıları şu şekilde:

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER

Tarih: (5 Soru )

Coğrafya: (5 Soru )

Felsefe: (5 Soru )

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )

TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

FEN BİLİMLERİ

Fizik: (7 Soru )

Kimya: (7 Soru)

Biyoloji: (6 Soru)