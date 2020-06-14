MSÜ sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte 2020 MSÜ sınav soru ve cevap anahtarı

14 Haziran 2020 Pazar 16:00 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 16:00

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 451 bin 272 adayın katılımıyla bugün gerçekleşti. 2020 MSÜ sınavına giren adaylar MSÜ sınav soruları ve cevaplarının bulunduğu 2020 MSÜ sınav soru ve cevap anahtarını merak ediyor. Kaç soruyu doğru ya da yanlış yaptıklarını merak eden adaylar internet ortamında MSÜ sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusunun cevabını arıyor. Öte yandan MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) bugün yapıldı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav saat 10.15'te başladı. Adaylara MSÜ sınav sorularının olduğu soru kitapçığı dağıtıldı.

Bugün gerçekleştirilen MSÜ sınavı saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan ilk sınav olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi, binalar detaylı olarak temizlendi.

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Sınava giren adayların merakla beklediği MSÜ sınav soruları ve cevapları açıklandı. ÖSYM, 2020 MSÜ sınav soru ve cevaplarının bir kısmını yayımladı.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

2020 MSÜ sınav soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin sayfasında yayımlandı. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir. 2020 MSÜ sınav soru ve cevap anahtarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2020 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.



MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi! İşte normalleşmede ilk maskeli sınav...

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar, kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi! İşte normalleşmede ilk maskeli sınav...

Giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin temas olmadan yapılması sağlandı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi! İşte normalleşmede ilk maskeli sınav...

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullandı. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Sınava katılan adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara sınavda 135 dakika süre verildi. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI