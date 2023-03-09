MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınav giriş belgesi, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Başvuruları Şubat ayının 3'ünde tamamlanan MSÜ sınavına katılacak olan adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2023-MSÜ'ye katılacak depremzede adayların belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemesi gerekiyor. Peki MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?

MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



MSÜ sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. MSÜ sınavları; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri dışında kalan sınav merkezlerinde düzenlenecek. MSÜ sınav yerleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan tarihinde uygulanacak.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



2023 MSÜ sınavına katılacak olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.