MSÜ sınav tarihi, sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre MSÜ başvuruları 13 Ocak'ta başlıyor. Sınav ise Mart ayında düzenlenecek. Peki MSÜ sınavı ne zaman 2023? İşte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri

2023 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.

MSÜ sınavı için başvurular 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adayların, osym.gov.tr adresinde yayınlanan 2023-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2023?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi sınavı 26.04.2023'de düzenlenecek.

2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) başvuruları ve sınav ücreti ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları 13.04.2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, Millî Savunma Bakanlığı'nın, 2023-MSÜ Sınavının uygulanmasını müteakip ilan edeceği tarihler arasında personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih ilan duyurusunu okuyarak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerinizi gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23.07.2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30.07.2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 06.08.2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2023) 26.04.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16.04.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19.11.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18.06.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28.01.2023