MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? 2023 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri

2023 MSÜ başvuru tarihleri, sınava katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Ocak ayının 13'ünde başlayan MSÜ başvuruları devam ediyor. Sınav ise Mart ayında düzenlenecek. Peki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 MSÜ) ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? 2023 MSÜ sınav ve başvuru tarihleriİşte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri

2023 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

MSÜ sınavı için başvurular 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) başvuruları ve sınav ücreti ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

MSÜ başvurularında Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış olacağından sisteme

girilmiş olan başvuru bilgileri geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi sınavı Mart ayının 26'sında (26.04.2023) düzenlenecek.

MSÜ Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

BAŞVURU SÜRESİ : 13.01.2023-07.02.2023 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 08.02.2023)

SINAV TARİHİ : 19.03.2023

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 165 dakika

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 14.02.2023 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları 13.04.2023 tarihinde açıklanacak.