MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı, pazar günü yapılan sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, sınav sonrası ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ soruları ve cevaplarını incelerken, MSÜ sonuç tarihini de araştırıyor. İşte MSÜ soru ve cevapları...

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

MSÜ sınavı 27.03.2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. ÖSYM, sınavın ardından MSÜ soruları ve cevap anahtarını yayımladı.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına sınav gününden itibaren 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2. Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.