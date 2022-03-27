MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini temin ederek sınav saatlerinden önce sınav merkezlerine gitti. ÖSYM, sınav öncesi MSÜ sınav saati açısından adayları uyardı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak olan adaylar, "MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika?" sorularına yanıt arıyor. İşte MSÜ sınav süresi

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA?

MSÜ sınavı için saat bilgileri adaylar tarafından kontrol ediliyor. ÖSYM, dün yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav salonlarına katılım sürelerine dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin hatırlatmada bulundu.

MSÜ Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu yayımlandı. MSÜ sınav süresi, başvuru kılavuzunda belirtildi.

MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayıp 13.10'da sona erecek.

ÖSYM, sınav öncesi yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav sürelerine dikkat etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.