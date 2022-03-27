İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika? 2022 MSÜ sınav süresi
Eğitim

MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika? 2022 MSÜ sınav süresi

MSÜ sınavı kaç dakika? sorusu Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, 2022 MSÜ sınav saati için adayları uyardı. MSÜ için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki, MSÜ kaç dk sürecek? MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? İşte, MSÜ saati ve sınav süresi hakkında bilgiler.

27 Mart 2022 Pazar 11:18 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 11:18
ABONE OL

MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini temin ederek sınav saatlerinden önce sınav merkezlerine gitti. ÖSYM, sınav öncesi MSÜ sınav saati açısından adayları uyardı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak olan adaylar, "MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika?" sorularına yanıt arıyor. İşte MSÜ sınav süresi

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA?

MSÜ sınavı için saat bilgileri adaylar tarafından kontrol ediliyor. ÖSYM, dün yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav salonlarına katılım sürelerine dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin hatırlatmada bulundu.

MSÜ Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu yayımlandı. MSÜ sınav süresi, başvuru kılavuzunda belirtildi.

MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayıp 13.10'da sona erecek.

ÖSYM, sınav öncesi yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav sürelerine dikkat etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.