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MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün uygulanan 2019-MSÜ'nün temel soru kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

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