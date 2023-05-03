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Eğitim

MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercihleri nereden yapılır? İşte 2023 MSÜ tercih ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi'nden Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldi. Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini 'personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapabilecekler. Peki MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte 2023 MSÜ tercih ekranı

3 Mayıs 2023 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercihleri nereden yapılır? İşte 2023 MSÜ tercih ekranı
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MSÜ tercihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tercih tarihlerni duyurdu. Sınava katılan adaylar, "MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? gibi sorulara cevap ararken Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri 3 Mayıs 2023 itibariyle başladı. Peki MSÜ tercih kılavuzu 2023 yayınlandı mı? MSÜ tercihleri nereden yapılır? İşte 2023 MSÜ tercih ekranı

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri 3 Mayıs itibariyle başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tercihleri Mayıs'ın 03-25 tarihleri arasında yapılabilecek.

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Mayıs'ın 03-25 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. MSÜ son tercih tarihi olan 25.05.2023 günü saat 23:59'a kadar tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02.04.2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında EDevlet ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

2023 MSÜ TERCİH EKRANI

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulan tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr aracılığıyla yapabilecekler.

Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ

MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyuruldu. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25.05.2023 saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2. Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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