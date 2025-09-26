MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu'ndan Şemdinli'de eğitime ve birliğe güçlü destek

Proje kapsamında, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Konur Köyü Dereyanı Mezrası'nda, Aktütün Karakolu'nun hemen yanında, Türkiye'nin en doğusunda yer alan köy okulunun bakım, onarım ve tadilat çalışmaları MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu tarafından üstlenildi.

Bu okul; sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda beş ayrı köy ve mezraya hizmet sunan bölgesel bir umut merkezi niteliğindedir:

Okulda ilkokul ve ortaokul kademelerinde toplam 169 öğrenci (90 kız – 79 erkek) eğitim görmekte olup, 20 sınıfın 13'ü aktif olarak kullanılmaktadır.

BİR OKULDAN DAHA FAZLASI: UMUT VE BİRLİK MESAJI

Bu proje, yalnızca fiziksel bir iyileştirme değil; aynı zamanda ülkemizin doğusunda yaşayan çocuklar için umut, aileler için güven ve toplum için birlik duygusu taşıyan anlamlı bir adımdır. Daha güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunarak, bölgedeki çocukların eşit fırsatlarla geleceğe hazırlanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, projeye dair şunları söyledi:

"Bir çocuk, bir gelecek, birlikte Türkiye... Bu inançla hareket ediyoruz. Sektörümüzün imkânlarını ve birikimini, milletimizin birlik ve beraberliği için seferber ediyoruz. Bu okulun yenilenmesi, sadece bir bina tadilatı değil; aynı zamanda bu topraklarda yeşeren umudun, devlet-millet bütünleşmesinin ve huzurun simgesidir."

MİLLİ DEĞERLERE BAĞLILIKLA, GELECEĞE İNŞA

Proje, MÜSİAD'ın sosyal sorumluluk anlayışı ve yerli-milli değerlerine bağlı duruşunun somut bir göstergesi olarak hayata geçiriliyor. Sadece ekonomik kalkınmaya değil; aynı zamanda toplumsal bütünleşmeye, sosyal adalete ve fırsat eşitliğine katkı sunan bu tarz projelerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Eğitimi desteklemenin yanı sıra, çocuklarımızın zorlu coğrafi ve iklim koşullarında daha konforlu bir eğitim hayatı sürdürebilmesi için, giyim desteği de sağlanacaktır. Bu katkılar, bölge çocuklarına yalnızca sıcak bir kıyafet değil; aynı zamanda "yalnız değilsiniz" mesajı taşımaktadır.

MÜSİAD HAKKINDA

MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışında 14.000'i aşan üyesi ile 70.000 işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 3.000.000'den fazla kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 78 irtibat noktası bulunan, yurt dışında 85 farklı ülkede 100 irtibat noktasıyla hizmet veren, "Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji" parolasıyla durmadan çalışan, ulusal ve uluslararası "Ticaret Diplomasisi" faaliyetleri yürüten bir "Sivil Toplum Kuruluşu" dur.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu ise sektörün dönüşümüne yön veren politikalar geliştirirken, sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumla güçlü bağ kurmayı hedeflemektedir.