Nisan ara tatili ne zaman? 2022-2023 okul tatilleri (MEB akademik takvim)

Okullarda Kasım ara tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim/Öğretim yılı akademik takvimine göre ikinci ara tatil Nisan ayında yapılacak. Yarıyıl tatilinin de eklenmesiyle birlikte Böylece öğrenciler yıl içerisinde toplam 1 ay tatil yapmış olacaklar. Peki Nisan ara tatili ne zaman? İşte 2022-2023 okul tatilleri (MEB akademik takvim)

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı akademik takvimle birlikte, okullarda tatillerinin tarihleri belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

- Birinci ara tatil (Kasım ara tatili) 14-18 Kasım 2022'de,

- İkinci ara tatil (Nisan ara tatili) ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

2022-2023 MEB AKADEMİK TAKVİM

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi ile birlikte okulların tatil ve kapanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06.02.2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16.06.2023 Cuma günü sona erecektir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu sene okullar 16.06.2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.