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Eğitim

Nisan ara tatili ne zaman? 2022-2023 okul tatilleri (MEB akademik takvim)

Okullar ara tatile giriyor olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler MEB akademik takvimi incelemeye başladı. Ayın 12'sinde başlayan Kasım ara tatili 20'sinde sona erecek. Peki Nisan tatili ne zaman? İşte 2022-2023 okul tatilleri (MEB akademik takvim)

14 Kasım 2022 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
Nisan ara tatili ne zaman? 2022-2023 okul tatilleri (MEB akademik takvim)
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Okullarda Kasım ara tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim/Öğretim yılı akademik takvimine göre ikinci ara tatil Nisan ayında yapılacak. Yarıyıl tatilinin de eklenmesiyle birlikte Böylece öğrenciler yıl içerisinde toplam 1 ay tatil yapmış olacaklar. Peki Nisan ara tatili ne zaman? İşte 2022-2023 okul tatilleri (MEB akademik takvim)

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı akademik takvimle birlikte, okullarda tatillerinin tarihleri belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

- Birinci ara tatil (Kasım ara tatili) 14-18 Kasım 2022'de,

- İkinci ara tatil (Nisan ara tatili) ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

2022-2023 MEB AKADEMİK TAKVİM

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi ile birlikte okulların tatil ve kapanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06.02.2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16.06.2023 Cuma günü sona erecektir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu sene okullar 16.06.2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.

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