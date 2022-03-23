23 Mart 2022 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:34

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda sömestr dışında Kasım ve Nisan aylarında iki ara tatil daha uygulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, Nisan ara tatilinin ne zaman başlayıp bittiğini araştırıyor. İlkokullar, ortaokullar ve liselerde sömestr tatilinin ardından başlayan ikinci dönemde bir ara tatil daha gerçekleşecek. Buna göre Nisan 3. ara tatil ne zaman 2022? İşte okullarda nisan ayı ara tatil tarihi

Okullarda kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından Sömestr tatili yapıldı. 2. dönemin başlamasından bir süre sonra Nisan ara tatili yapılacak. Peki 2. dönem ara tatil ne zaman 2022? İşte 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan ara tatil takvimi...

OKULLARDA NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. 15 tatilin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci Nisan ayının 11-15 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak.

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

İlk ara tatil 15.11.2021 tarihinde başladı.

Yarıyıl tatili ise 24.01.2022-04.02.2022 tarihleri arasında yapıldı.

İkinci ara tatil ise 11.04.2022 - 15.04.2022 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar 17.06.2022 Cuma günü kapanacak.