Nun Okullarından korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

14 Mayıs 2020 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:06

Akademisyen Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Medaim Yanık, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Doç. Dr. Halit Yerebakan verdikleri tavsiyelerle bu olağanüstü dönemde insanları kendi içlerine bir yolculuğa çıkmaya hem de uzak kaldıkları hakikatleri yeniden keşfetmeye çağırıyor.



Korona günleri kendine yolculuk, ahlakı yeniden içselleştirmek, iyilikten uzaklaşmamak, geleneksel müzik ile tanışmak, hobi edinmek, sevmek ve sevilmek için birer fırsat vadediyor.

NUN Okulları tarafından hazırlanan “Korona Günlerinde Öz’e Yolculuk” isimli videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Basın Mensuplarına Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ayşe Kasapoğlu – NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü

0530 872 50 30 – (0216) 686 1 686 /ayse.kasapoglu@nunvakif.org