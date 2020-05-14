İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9663
  • EURO
    7,5255
  • ALTIN
    384.439
  • BIST100
    99236.3
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Nun Okullarından korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
Eğitim

Nun Okullarından korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi ile birlikte birçok kişinin günlük rutinleri değişti. Ofisler evlere taşındı, eğitim evden devam ettirildi. NUN Okulları alanında uzman isimlerle konuştu ve korona günlerini nasıl fırsata çevireceğimiz ile ilgili 14 Öneri ortaya çıktı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:06
ABONE OL

Akademisyen Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Medaim Yanık, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Doç. Dr. Halit Yerebakan verdikleri tavsiyelerle bu olağanüstü dönemde insanları kendi içlerine bir yolculuğa çıkmaya hem de uzak kaldıkları hakikatleri yeniden keşfetmeye çağırıyor.

Korona günleri kendine yolculuk, ahlakı yeniden içselleştirmek, iyilikten uzaklaşmamak, geleneksel müzik ile tanışmak, hobi edinmek, sevmek ve sevilmek için birer fırsat vadediyor.

NUN Okulları tarafından hazırlanan “Korona Günlerinde Öz’e Yolculuk” isimli videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Basın Mensuplarına Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ayşe Kasapoğlu – NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü

0530 872 50 30 – (0216) 686 1 686 /ayse.kasapoglu@nunvakif.org

Fırtına, gürültüsü, düşen yıldırımlar... Koca dağ alev alev yandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.