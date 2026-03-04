İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9776
  • EURO
    51,2046
  • ALTIN
    7303.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı
Eğitim

ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı

ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı. Adaylar, örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) kapsamındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) özel eğitim alanı için örnek sorular yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, öğretmenlik mesleği kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak 2026 MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı.

Adaylar, örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.