ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS ÖABT ne zaman, hangi gün yapılacak?

ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı tüm adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. KPSS ÖABT ne zaman, hangi gün yapılacak? sorularının yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgeleri yine ÖSYM'nin internet sitesinden alınacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile takip edilebilecek. KPSS ÖABT hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te düzenlenecek.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri sınav tarihine kısa bir süre kala tamamlanmıştı Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebiliyorlar.

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.

ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU

ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği