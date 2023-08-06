İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2023 KPSS ÖABT Soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Eğitim

ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2023 KPSS ÖABT Soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2023-KPSS-ÖABT Sınavı'nın sona ermesinin ardından sınava katılan adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarı araştırmalarına başladı. Sınava giren adaylar KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. Peki ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM 2023 KPSS ÖABT Soru kitapçığı ve cevap anahtarı

6 Ağustos 2023 Pazar 16:27 - Güncelleme:
ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2023 KPSS ÖABT Soru kitapçığı ve cevap anahtarı
ABONE OL

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2023-KPSS-ÖABT) oturumları sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar, puan hesaplaması yapmak için ÖABT sorularının yayınlanmasını bekliyor. Adaylar ÖABT sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? İşte 2023 KPSS ÖABT Soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2023 KPSS ÖABT Soruları henüz yayınlanmadı. 23 Temmuz tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları aynı gün saat 18.15'te yayımlanmıştı.

6 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarlarının da gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM 2023 KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar ÖABT sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler

  • kpss
  • öabt soruları
  • soru kitapçığı
  • cevap anahtarı
  • ösym
  • 2023 kpss öabt

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.