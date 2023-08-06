ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2023-KPSS-ÖABT) oturumları sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar, puan hesaplaması yapmak için ÖABT sorularının yayınlanmasını bekliyor. Adaylar ÖABT sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? İşte 2023 KPSS ÖABT Soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



2023 KPSS ÖABT Soruları henüz yayınlanmadı. 23 Temmuz tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları aynı gün saat 18.15'te yayımlanmıştı.

6 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarlarının da gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM 2023 KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



Adaylar ÖABT sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler