OBP puanıyla tercih yapmak isteyen öğrenciler, LGS sonrası Okul Başarı Puanı ile öğrenci alan liseleri araştırıyor. Okul Başarı Puanı'nın (OBP) normalde LGS tercihleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Ancak birden fazla adayın LGS'den aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda OBP'ye bakılır. Sınava katılmayan adaylar ise OBP ile öğrenci alan liseleri tercih edebilirler. Peki OBP puanıyla nasıl tercih yapılır? LGS 2023 Okul Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan liseler

OBP PUANIYLA NASIL TERCİH YAPILIR?



Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercih ekranı erişime açıldı. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.

Merkezî yerleştirme; LGS ile öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Sınava katılan öğrenciler aldıkları puan doğrultusunda LGS tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlara göre lise tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Sınava katılmayan öğrenciler ise OBP'ye göre bir okula yerleştirilecekler. Okul Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin başarı sıralamasına etki eder. Okul puanı ile öğrenci alan liselerde eğitim görmek isteyen öğrenciler OBP ile tercih yapabilecekler.

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Merkezi yerleştirmelerde Okul Başarı Puanı yani OBP'nin normalde LGS tercihleri üzerinde etkisi yoktur. Ancak birden fazla adayın LGS'den aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda OBP'ye bakılır.

Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

2023 lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih kılavuzu (MEB e-Okul LGS tercih ekranı)

Okul Başarı Puanı (OBP), Ortaokulda alınan 100 üzerinden diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor.

Tercihlerde kullanılacak yerleştirme puanı ise okul notlarının eklenmesiyle oluşuyor.

Öğrencilerin diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor.

Okul Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olarak hesaplanır.