Odyoloji KPSS atama puanları 2022, KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan KPSS atamaları olduğunda tercih yapacak olan Odyoloji mezunları, atamalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Odyologlar KPSS'den kaç puanla atanıyor? İşte Odyoloji KPSS atama puanları (En Küçük Puan- En Büyük Puan)
ODYOLOGLAR KPSS'DEN KAÇ PUANLA ATANIYOR?
KPSS Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır. Bu yerleştirme işlemlerinden biri de Sağlık Bakanlığı'na yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan odyologlar en düşük 84 puanla atanıyor. ÖSYM'den alınan veriler doğrultusunda Odyolog KPSS Atama Taban Puanları 2022 haberimizde yer alıyor.
ODYOLOJİ KPSS ATAMA PUANLARI 2022
Kurum Adı Kadro Unvanı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı En Küçük Puan - En Büyük Puan
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 91,09261 91,09261
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 91,02230 91,02230
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,76732 90,76732
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,69983 90,69983
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,69702 90,69702
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA ODYOLOG 2 2 0 90,60515 90,87325
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,49360 90,49360
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,41204 90,41204
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,39892 90,39892
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,38299 90,38299
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,37455 90,37455
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,36892 90,36892
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,34736 90,34736
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,18706 90,18706
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,16082 90,16082
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,14675 90,14675
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 90,00896 90,00896
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,99770 89,99770
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,97614 89,97614
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,92458 89,92458
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,87021 89,87021
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,86272 89,86272
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,82709 89,82709
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,82428 89,82428
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİREBOLU DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA ODYOLOG 1 1 0 89,77835 89,77835