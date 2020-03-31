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Eğitim

Ögrenci kredi geri ödemeleri ertelendi mi? KYK 2020 öğrenim kredisi borçları ne zaman ödenecek?

Üniversitelerde bahar eğitiminin uzaktan devam etmesi kararıyla KYK 2020 kredi geri ödemeleri ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi borçları geri ödemesi konusunda açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından kredi borcu olan öğrenciler; Öğrenim kredisi geri ödemeleri ertelendi mi? sorusunu araştırmaya başladı. KYK 2020 öğrenim kredisi borçları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

31 Mart 2020 Salı  17:23 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu ile gerçekleştirdiği video konferans sistemi toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan öğrencilerin kredi borçlarının ertelendiğini bildirdi. Öğrencilerin KYK kredi geri ödemeleri ertelendi. Peki KYK öğrenim katkı kredisi geri ödemeleri ne zaman yapılacak? e-Devlet Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama sayfası ve merak edilenler haberimizde.

KYK 2020 KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele döneminde geçmişe dönük KYK kredi borcu ödeyen öğrencilerin kredi borçlarını 3 ay süreyle erteleyebileceklerini belirtti. Buna göre; geri ödeme borcu olan öğrenciler KYK kredi borçlarını Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ödeyebilecekler. Erdoğan, bunun yanısıra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KYK geri ödemelerine ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek."

e-DEVLET KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

KYK kredi borcu sorgulama işlemi e-devlet veya KYK resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Sorgulama sonrasında kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.

KYK'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Kredi borçlarının ertelenmesi için yetkili kurum KYK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı. Öğrenim kredisi borçları erteleme duyurusu bu iki kamu kurumundan gelecek.

e-DEVLET SORGULAMA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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