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Eğitim

Öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı

İstanbul'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 16:24 - Güncelleme:
Öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı
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Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Maltepe Hasan Şadoğlu Ortaokulunda son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. Okul Müdürü Ünal Meşe, öğrencilere ara tatil boyunca dinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ünal Meşe, AA muhabirine, çocukların yorucu ve bir o kadar da güzel bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şimdi tatil zamanı. Bir haftalık süreçte dinlenmelerini istiyorum." dedi.

Meşe, öğrencilere, "Telefonlarını bıraksınlar, İstanbul'un tadını çıkarsınlar. Arkadaşlarıyla dostlarıyla güzel vakit geçirsinler. Bunu yaparken de kitap okumayı ihmal etmesinler." tavsiyesinde bulundu.

Okulun 5. ve 6. sınıf öğrencileri de dönem boyunca çok çalıştıklarını, ara tatilde arkadaşlarıyla ve aileleriyle vakit geçireceklerini ifade etti.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

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