İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9555
  • EURO
    31,6887
  • ALTIN
    1872.93
  • BIST100
    8129.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri yatırılmaya başladı
Eğitim

Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri yatırılmaya başladı

Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ödemeler 2 aylık olarak yapılıyor.

TRT Haber28 Kasım 2023 Salı 11:10 - Güncelleme:
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri yatırılmaya başladı
ABONE OL

Açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), sosyal medya hesabından yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada. TCKN son hanesine göre; '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.