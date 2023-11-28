Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri yatırılmaya başladı

Açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), sosyal medya hesabından yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada. TCKN son hanesine göre; '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak."