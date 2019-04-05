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Öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için adayların sözlü sınav yeri bilgilerini internet sitesinden erişime açtı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için adayların sözlü sınav yeri bilgileri açıklandı.

MEB tarafından farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların sonuçları belli oldu.

Bu kapsamda, Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav yeri bilgileri erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın sitesinden sözlü sınav yerlerini öğrenebilecek.

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak. 

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