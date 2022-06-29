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Eğitim

Öğretmen atama ve sonuç takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, atama müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesinin ardından bugün itibarıyla takvimin ilan edildiğini, başvuruların bayram sonrası alınacağını bildirdi.

Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022'de alınacağını belirten Özer, 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini duyurdu.

Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

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