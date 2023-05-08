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Eğitim

Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama

45 bin öğretmen atamasının tercihleri, 2-6 Mayıs'ta tamamlandı. Atamaların tamamlanmasıyla birlikte gözler MEB tarafından açıklanacak olan öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğretmenler 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki Öğretmen atamaları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama

8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama
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Öğretmen atamaları için gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih işlemleri Mayıs'ın 6'sında tamamlandı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Peki atamalar ne zaman açıklanacak? 2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

45 bin öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak. Atama sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açılacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğretmen adayları atama sonuçlarını e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

Atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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