Öğretmen atamalarında 2. il içi ve il dışı tayin sonuçları için nefesler tutuldu. MEB'in belirlediği özür grubu atama takvimine göre, kadrolu öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanındı. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir tayin başvurusunda bulundu. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2. il içi ve il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İşte MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama

2. İL İÇİ VE İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu.

Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının ikinci etabı 28 Ağustos tarihinde sona erdi.

Öğretmen atamalarında 2. il içi ve il dışı tayin sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında yapılan 2023 Yaz Tatili dönemi mazeret tayini sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 28 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA



Özür grubu atama takvimine göre ikinci manzeret tayini atamaları 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. İlişik Kesme işlemleri ise 31 Ağustos itibarıyla başlayacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.