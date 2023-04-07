Öğretmenlik mülakat soruları ve cevapları, 45 bin öğretmen atamasında sözlü sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Nisan'ın 7-16 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan öğretmenlik mülakat soruları, geçmiş yıllarda yapılan sözlü sınavlarda sorulan sorular güncel kısım hariç benzer şekilde çıkıyor. Peki 45 bin öğretmen atamasında mülakat soruları nasıl oluyor? İşte Öğretmenlik mülakat soruları ve cevaplarına bazı örnekler

ÖĞRETMEN ATAMASINDA MÜLAKAT SORULARI NASIL OLUYOR?



45 bin öğretmen atamasında branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. İlan edilen branşlarda en fazla atama yapılacak ilk 5 alana ayrılan kontejan sayıları şu şekilde:

Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604.

Adaylar, KPSS'den aldıkları puanlar ile tercihlerini yaptılar. Tercih sonuçlarının ardından ataması gerçekleşen öğretmenlerin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları ise atandıkları ilin valiliği tarafından yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin güvenlik soruşturmaları tıpkı önceki atamada olduğu gibi atandıkların illerin valiliği tarafından yapılacak.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SORULARI VE CEVAPLARI

MEB tarafından yapılan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarında adaylara yöneltilen bazı sorular şu şekilde;

1-) Japonya'da atom bombası atılan şehirler?

Hiroşima ve Nagasaki

2-) İşitsel materyallerin eğitimde kullanımını açıklayınız ve örnek veriniz.

Cevap: Öğrenmelerin hem daha çabuk hem de daha kalıcı izli olmasını sağlar. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlar. Öğrenmeyi kolaylaştırır ve somutlaştırır. Laf kalabalığını önler. Bilgilerin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar. Kullanımı kolaydır ve araçlar ucuzdur. RADYO: Derste bilgilerin anında yayınlanmasını ve dinlenilmesini sağlar. TEYP, KASET ve CD: Öğrencilerin kendi konuşmalarını dinleyip değerlendirmesini ve dersler için hazırlanmış kaset d'lerin sınıf ortamında dinlenmesini sağlar.

3-) Taksonomiye göre bilişsel alan basamakları hangileridir?



-BİLGİ: Öğrenci kendine öğretilen bilgiyi hiç değiştirmeden söyler, yazar, gösterir veya hatırlarsa bilgi düzeyindedir.

-KAVRAMA: Öğrenci verilenlerden yola çıkarak öncesinde olanlarla sonrasında olabilecekleri tahmin eder.

-UYGULAMA: Öğrenci bilgiyi gerçek hayatta kullanıyor veya verilenlerden yola çıkarak problem çözebiliyorsa bu düzeydedir.

-ANALİZ: Öğrenci bütün halindeki bilgiyi mantıklı parçalara ayırabiliyorsa bu düzeydedir.

-SENTEZ: Öğrenci parçaları birleştirerek özgün bir bütün oluşturabiliyorsa bu düzeydedir.

-DEĞERLENDİRME: Öğrenci ölçüt kullanarak yorum yaparsa, eleştiri getirirse veya yargıda bulunursa bu düzeydedir.

4-) İstanbul'daki 3.köprünün ismi?

Cevap: Yavuz Sultan Selim Köprüsü

5-) Öğretmen arkadaşlarınıza nasıl model olursunuz?

Cevap: Belli hedeflere sahip olurum. Pozitif tutum içinde olurum. Mizah anlayışına sahip olurum. İstikrarlı ve ilham verici olurum. Öğrencilerimin ihtiyaçlarına uyum sağlayarak öğretmen arkadaşlarıma örnek olurum. İşimden keyif alırım. Tavsiye almaktan çekinmem. Kalıpları kırmayı bilirim. Amacımın bilincinde olurum. Velilerimle iletişim halinde olurum. 6-) Sınıf tekrarı getiren durumlar nelerdir? Devamsızlık ve başarısızlık.

7-) Otokratik öğretmen tanımı?

Cevap: Esasici, baskıcı, kural koyucu, cezalandırıcı, disiplin düşkünü, geleneksel, planlı...

8-) Akıllı tahta ile projeksiyonun farkı nedir?

Cevap: Projeksiyon cihazı bilgisayardan aldığı görüntüleri tahta yüzeyine yansıtır. Akıllı tahta yüzeyindeki dokunmayı algılar ve bu şekilde tahta yüzeyi interaktif bir bilgisayar ekranına dönüştürülmüş olur.

9-) Ergin olmamış çocuk üzerinde anne babanın sahip olduğu hak nedir?

Cevap: Velayet hakkı.

10-) Bilgisayar destekli öğretimin faydaları ve zararları nelerdir?

FAYDALARI: Bilgiye hızla ulaşmayı, kolay veri aktarımını, zamandan tasarrufu, sözlerle anlatılamayan olayları anlatmayı ve bazı konuların eğitici oyun oynatılarak daha zevkli bir şekilde işlenilmesini sağlar. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarır. Eğitimde ezberciliğin önüne geçer. Tüm dünyadaki öğrencilerin aynı bilgilere ulaşmasını sağlar. Kendi kendine öğrenmeyi mümkün kılar.



ZARARLARI: Kişilerarası iletişimi engeller. İlginin başka yönlere kaymasına sebep olur. Yanlış bilgilere de ulaşmaya neden olabilir. Zamanı kötü yönlerde harcamaya neden olabilir. Depolanan bilgilerin kaybolma olasılığı olduğu için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sağlık sorunlarına neden olabilme ihtimali vardır. Küçük bir elektrik kesintisinde bile ders bölünebilir.

11-) Japonya'nın yaptığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren baskın hangisidir?



Cevap: Pearl Harbor Baskını (1941)

12-) İlk Türk Beylikleri nelerdir?



Cevap: Saltukoğulları, Mengücekoğulları, Danişmentoğulları, Artukoğulları, Çaka Beyliği

13-) Öğrenmeyi öğrenme hangi düşünme tekniğidir?

Cevap: Aktif Öğrenme.

14-) Kapadokya hangi iki volkanik dağ arasındadır?

Cevap: Doğuda Erciyes Volkanından, batıda Karacadağ-Karadağ Volkanı arasındadır.

15-)' Öğretmenlik mesleği duygulardan arındırılamaz' cümlesi ne anlatmaktadır?

Cevap: Öğretmenlik tıpkı tiyatro sahnesi gibi aynı dekor aynı öğretmen aynı ses tonu aynı konu bu şekilde olamaz. Öğrenciler bana şunu öğrettiniz öğretmenim diye dönmüyorlar. Bir duygu verebildiyseniz ona dönüyorlar. Öğretmen öğrencide bilgiyi değil, duyguyu bırakır. Öğrencilere sevgiyle bakabilmeli ve güven duygusu aşılamalıyız.

16-) Yazıyı icat eden ilk çağ uygarlığı?

Cevap: Sümerler

17-) Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye ayırdığı zamanın Carroll'un okulda öğrenme modelinin hangi ögesi ile ilgisi vardır?

Cevap: Sebat-Sabır.

18-) İlk defa girdiğiniz bir sınıfta öğrencilere nasıl yaklaşırsınız?

Cevap: Anlayışlı, sevgi dolu, öğrencilerini ve işini seven aynı zamanda önemseyen disiplinli biri olduğumu hissettiririm. Öğretmen olduğum için mutlu olduğumu, öğretmekten heyecan duyduğumu ve öğrencilerimle birlikte zaman geçirmekten keyif aldığımı onlara hissettiririm. Gülümser, gür bir sesle öğrencileri selamlar ve bakışlarımla sınıfı ısıtırım. Güzel giyinir ve bakımlı olurum. Güven verir ve onlara güvenirim. Kendimi tanıtır ve öğrencilerimi tanımaya gayret ederim. Yıl içinde nasıl bir yol izleyeceğimizi, ders işleme şeklimi ve derse ait müfredata çocukların nasıl bakması gerektiğini ilk derste anlatırım.

19-) Çoklu zeka kuramına göre sınıf içinde kullanılabilecek araç ve gereçler?

Cevap: Oyun, makale, şiir, hikaye, zaman çizelgesi, karikatür, yapboz, video, slayt, beyin fırtınası, proje çalışması, belgesel, deney...

20-) Kitabı Bahriye kimin eseridir?

Cevap: Piri Reis