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Eğitim

Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakatları Nisan ayının 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih geldi. Adaylar, mülakat sonucunu e-devlet 'Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama' ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

18 Nisan 2023 Salı 12:19 - Güncelleme:
Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi vermişti. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden erişime açılacak. Peki öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimini paylaştı. Takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Öğretmen adayları, mülakat sonucunu "Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

MEB atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı (bugün) açıklanacak. Sonuçların mesai saati bitimine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı atama takvimine göre öğretmen adayları tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını belirterek, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." açıklamasında bulundu.

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