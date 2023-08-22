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Eğitim

Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı! MEB Personel mazeret tayini sonuçları sorgulama

Öğretmenlerin özür grubu atamaları kapsamında mazeret tayini sonuçları MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre; Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı mazeret tayini sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte MEB Personel Genel Müdürlüğü mazeret tayini sonuçları sorgulama ekranı

22 Ağustos 2023 Salı 16:26 - Güncelleme:
Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı! MEB Personel mazeret tayini sonuçları sorgulama
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MEB Personel Genel Müdürlüğü mazeret tayini sonuçları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklanırken il içi ve iller arası ikinci yer değiştirme takvimi de yayımlandı. Buna göre Manzeret tayini isteyen öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Özür grubu atama sonuçları kapsamında MEB Personel Genel Müdürlüğü mazeret tayini sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişebilirsiniz.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında özür grubu atamaları kapsamında kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında alınan mazeret tayini sonuçları MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Buna göre Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin mazeret tayini sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

MEB MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. MEB'in belirlediği özür grubu atama takvimine göre, kadrolu öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanınacak.

Özür grubu atama takvimine göre ikinci manzeret tayini başvuruları 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme talepleri beraber alınacak.

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