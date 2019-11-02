Öğretmenim Elimi Tut

Eğitimin sürekliliği, her çocuğa ulaşabilmesi ve kalitesinin arttırılması noktasında ilgili yönetmelik için öneri hazırlanan proje kapsamında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nin gönüllü destekleriyle alanın tüm paydaşları olan doktor, avukat, psikolog, çocuk hasta annesi, program geliştirme uzmanları, mimar, maarif müfettişleri, öğretmenler ve çocuk hastalardan oluşan uzman ekiplerle çalışıldı. Projeye 984 gönüllü öğretmen başvurdu. Öğretmenlerin çocuk hastalarla çalışma yetkinliğini artırmak amacıyla ‘Hastanede ve Evde Eğitim Öğretmenliği Sertifika Programı’ hazırlanarak 460 gönüllü öğretmene eğitim planlandı, 60 öğretmenin de eğitimi tamamlandı. Yapılan panellerle bin 200 öğretmene konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.