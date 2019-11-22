Öğretmenler Kupası’nda final heyecanı başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları ve Turkcell’in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası için mücadele eden öğretmenler, 23 Kasım’da kupalarını almanın heyecanını yaşayacak.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Türkiye Öğretmenler Kupası’nı öğretmenlerin sınıftaki azim, dirayet ve çabalarını sahalarda görünür kılmak, eğitim ve sporun birlikte hareket etme, azimle çalışma gibi ortak prensiplerine dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Boyacı, turnuvaların bir ilk olduğunu belirterek, “Türkiye Öğretmenler Kupası’nı geleneksel hale getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
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