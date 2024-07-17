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Eğitim

Öğretmenleri ilgilendiriyor... MEB tarihleri ilan etti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 07:37 - Güncelleme:
Öğretmenleri ilgilendiriyor... MEB tarihleri ilan etti
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Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos tarihlerinde alacak, atamalarını ise 16 Ağustos'ta yapacak.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • öğretmen
  • yer değiştirme

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