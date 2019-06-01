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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 14-20 Haziran 2019'da alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, öğretmenlerin 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak.

Bu kapsamda, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 20 Haziran 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

Duyura göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 14-20 Haziran 2019'da alınacak, atama sonuçları da 24 ve 25 Haziran'da açıklanacak.

Polise `cesaretiniz varsa vurun´ dedi, vurdular

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