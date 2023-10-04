Öğrencilerin heyecanla beklediği Öğretmenlik Bursu Sonuçları açıklandı. Öğretmenlik Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihinde yazan ve ayrıca kazanan öğrencilere karşılıksız verilen burstur. Adaylar, Öğretmenlik Bursu Sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün sonuç açıklama ekranından erişebilir. İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı

ÖĞRETMENLİK BURSU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Öğretmenlik bursu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bölümleri ilk beş tercihinde yazan ve o bölümlere kesin olarak kayıt kaptıran öğretmen adaylarına karşılıksız bir şekilde verilen burstur.

MEB öğretmenlik bursu için ön koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuran adayın 22 yaşından büyük olmaması,

Adayın, sınavın gerçekleştiği sene ile birlikte sonraki yıllarda yaşını mahkeme kararı ile küçültmemiş olması,

Öğretmenlik tercihlerinde belirlenen programlara ilk beş tercihinde yerleşmiş olması ve ilk beş tercihinde yerleştiği branşa kesin kayıt yaptırmış olması,

Memur olarak atanmasına engel oluşturabilecek bir hükümlülüğünün bulunmaması,

ÖSYM tarafından belirlenen puan sıralaması ile kaydını yaptırdığı program için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kontenjana girmiş olması gerekir. Ayrıca belirlenen programa dahil olan adaylardan, resmi Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları için herhangi bir kontenjan sınırı mevcut değildir.

MEB BURSU HANGİ BÖLÜMLERE VERİLİR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen öğretmenlik bursu;

Sınıf Öğretmenliği,

Matematik Öğretmenliği,

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,

Kimya Öğretmenliği,

Özel Eğitim Öğretmenliği,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

Türkçe Öğretmenliği,

Almanca Öğretmenliği,

Arapça Öğretmenliği,

Fen Bilgisi Öğretmenliği,

Coğrafya Öğretmenliği,

İlköğretim Matematik Öğretmenliği,

Okul Öncesi Öğretmenliği,

Felsefe Grubu Öğretmenliği,

Tarih Öğretmenliği,

Fizik Öğretmenliği bölümünde okuyanlara verilmektedir.