Okul ara tatil ne zaman? 2023 okullarda kasım tatili tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların ara tatil tarihleri belli oldu.

Eylül ayında ders zilinin çalmasının ardından okullar ilk ara tatiline Kasım ayında girecek. 2 aylık yoğun temponun ardından öğrenciler kasım ayında dinlenme fırsatı bulacak. Peki okullarda ara tatil ne zaman? İşte 2023 okullarda kasım tatili tarihi

OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?



Eylül'ün 11'inde okulların açılmasıyla birlikte 2023-2024 eğitim dönemine başlayan öğrenciler, Kasım ara tatilinin tarihini öğrenmek istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.