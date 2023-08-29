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Eğitim

Okul hazırlıkları başladı, ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı

11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları Bayburt'ta tüm hızıyla sürerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz ders kitapları, planlamalar doğrultusunda okullara ulaştırılıyor.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 16:40 - Güncelleme:
Okul hazırlıkları başladı, ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
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Ücretsiz ders kitaplarının tasnif ve dağıtım çalışmalarını takip etmek üzere okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Bayburt Ortaokulu ve Bayburt Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, yeni eğitim öğretim yılı için gönderilen ders kitaplarının dağıtımı hususunda itinayla çalıştıklarını belirterek ders kitapları hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Bakanlığımızın eğitime sosyal destek politikası doğrultusunda bize gönderilen 27 bin 361 ders kitabını okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimiz, yeni eğitim öğretim yılında da ücretsiz ders kitaplarından istifade edecekler. Yine İYEP (İlkokullarda İyileştirme Programı) kapsamında dağıtılan öğrenci kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları da elimize ulaştı. 1 Eylül'e kadar okullara teslimatını yapacağız. Ayrıca merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin yardımcı kaynaklarını da bize ulaştığı andan itibaren en kısa sürede okullarımıza teslim edeceğiz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulan kitapların şimdiden eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kitapların kullanımıyla ilgili öğrencilere de mesaj gönderen Güven, öğrencilerden dağıtılan kaynakların dönem içinde temiz ve düzenli kullanılmasını, kullanılan kitapların sıfır atık projesi kapsamında yılsonunda okul idarelerine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

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