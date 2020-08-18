18 Ağustos 2020 Salı 16:50 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:50

Okul kitapları ne zaman verilecek?? sorusu tüm öğrencilerin gündeminde. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı" dedi. Uzaktan eğitimin bitmesiyle koronavirüs salgın gidişatına da bağlı olarak okulların Eylül ayında açılması bekleniyor. Okullar açıldığında öğrenciler de kitaplarına kavuşmuş olacaklar. Peki Okul kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? İşte detaylar...

OKUL KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için müfredata uygun olarak hazırlanmış olan okul kitapları bu sene koronavirüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen okullarda dağıtılmayı bekliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Yaklaşık 147 milyon ders kitabı İl ve İlçe Milli Eğitim şubelerine gönderildi. Okul kitapları; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrenci için hazırlandı. Okulların açılmasıyla birlikte kitaplar öğrencilere özel bir çanta içerisinde dağıtılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi. Çolak, yeni eğitim öğretim yılın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

OKUL KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?



Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik. Öğrenciler ders kitaplarını okullar açıldığında alacak.”

KÖY OKULLARI İÇİN AYRI HAZIRLIK

MEB tarafından hazırlanan çalışma kitapları da 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili, "Ülkemizin geleceği olan köy okullarımıza, telafi eğitiminde alternatif destekler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki öğrenciler için beş farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını, kitapların dağıtıma hazır olduğunu söyledi.

ÇANTA İÇİNDE DAĞITILACAK

Çalışma kitaplarının dağıtımı, öğrencilerin ilgisini daha çok çekmesi, taşıma ve kullanım kolaylığı sağlaması için sınıflar bazında tasarlanan klasör çanta içinde gerçekleştirilecek. Kitaplar, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak.