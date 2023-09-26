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  • Okul öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri! Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim resimleri
Eğitim

Okul öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri! Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim resimleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri, okul öncesi öğrencilere etkinlik yaptıracak olan öğretmenler tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim resimleri ve örnek çizimler, bayrama kısa süre kala öğrencilerin etkinlik programında yer alıyor. İşte bayrak, çocuk ve Atatürk temalı Okul öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

26 Eylül 2023 Salı 17:04 - Güncelleme:
Okul öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri! Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim resimleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri, okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri tarafından bayramdan önceki hafta işlenecek. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor. Bu bağlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi çizmek isteyen öğrenciler için örnek olabilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri ve örnek resimler haberimizde yer alıyor. İşte en güzel Cumhuriyet Bayramı resimleri ve Okul öncesi 29 Ekim çizimleri

OKUL ÖNCESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÇİZİMLERİ

Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında ülke çapında kutlamalar yapılacak.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

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