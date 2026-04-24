  • Okul saldırıları sonrası yeni önlemler! Bakan Tekin: Riskleri önceden görüp müdahale edeceğiz
Okul saldırıları sonrası yeni önlemler! Bakan Tekin: Riskleri önceden görüp müdahale edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınacak tedbirlere ilişkin düzenlediği basın toplantısında tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırılarla ilgili 'Acımız, yasımız, mesuliyetimiz ortak.' diyerek okullarda yeni güvenlik adımlarının atılacağını açıkladı. Tekin, 'Sürecin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Güvenli okul iklimini güçlendiriyoruz. Riskleri önceden görüp müdahale edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 10:07
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınacak tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sürecin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Güvenli okul iklimini güçlendiriyoruz.

Yaşananların hiçbir yönü karanlıkta kalmaz.

Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zekâ destekli takip ve analiz imkânlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.

Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek, okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle ele alıyoruz.

Akran zorbalığıyla mücadele ve öğretmenlerimizin esenliğini güçlendirmeye yönelik projeler kapsamında, rehberlik çalışmalarını ve öğretmen eğitimlerini Millî Eğitim Akademisi'ni de devreye alarak yaygınlaştırdık

Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz.

Velilerin okullara randevu ile gelebileceği sistemi getirdik. Sınıflarda cep telefonlarına sınırlama getirdik.

Dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz.

Aileyi eğitimin merkezinde tuttuk. Bu konudaki hassasiyetimizi de her ortamda bıkmadan tekrarladık.

21 bin 130 okulumuzun giriş çıkış saatlerinde, 6 bin 105 ekiple sahayı destekledik.

Riskleri önceden görüp müdahale edeceğiz.

