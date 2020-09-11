Okullar açılacak mı? Ziya Selçuk okul öncesi açıklaması

11 Eylül 2020 Cuma 10:54 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:54

Okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı veli ve öğrencilerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim - öğretim yılının yüz yüze olarak başlayacağı tarih merak ediliyor. Konuyla ilgili son dakika açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler." dedi. Peki, okul öncesi ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? İşte Ziya Selçuk'un okul öncesi açıklaması

Okulların ne zaman açılacağı gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından merak edilenlere dair Ziya Selçuk'tan okul öncesi açıklaması geldi.

ZİYA SELÇUK OKUL ÖNCESİ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili son dakika açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler." dedi. Peki, okul öncesi ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Selçuk'un yaptığı son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 2020 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi. Daha önce yüz yüz eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine "biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz" demişti. MEB programına göre ise okullar 21 Eylül'de yüz yüze ve aşamalı olarak açılacak.

“Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir