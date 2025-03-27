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Eğitim

Okullar ikinci ara tatil dönemine giriyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

AA27 Mart 2025 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Okullar ikinci ara tatil dönemine giriyor
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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