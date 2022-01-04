4 Ocak 2022 Salı 12:38 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 12:38

Koronavirüs pandemisinde günlük vaka sayılarının 40 binlere yaklaşmasıyla birlikte bazı üniversiteler online eğitime geçti. Hal böyle olunca okulların kapanıp kapanmayacağı konusu yeniden gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konu ile ilgili açıklamada bulundu. Buna göre Okullar kapanacak mı 2022? Üniversite, Lise, Ortaokul, ilkokulda yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte okullarla ilgili son dakika haberleri

Türkiye'de de görülen Omicron varyantının da etkisiyle koronavirüs vaka sayılarının artması, okullarda yeniden yüz yüze eğitim söylentilerini gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların kapanması konusunda açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

OKULLAR KAPANACAK MI 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konu başlıkları arasında bulunan okulların kapanmasına dair detay hakkında Erdoğan, "(Covid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer salgın sürecinde eğitim ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasına ilişkin, "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, Eylül itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.