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Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler okul hazırlıklarına başladı. 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimine göre okullar Eylül ayında açılacak. 1. sınıflar ise uyum süreci kapsamında 1 hafta öncesinden okullarına gitmeye başlayacak. Buna göre Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

9 Ağustos 2022 Salı 17:27 - Güncelleme:
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Okulların ne zaman açılacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 MEB Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayınladı. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Eylül'ün 12'sinde başlayacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 12.06.2023 tarihinde sona erecek.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Uyum eğitim haftası eğitim ve öğretim yılından bir hafta önce başlıyor.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 23.01.2023 - 03.02.2023 tarihleri arasında olacak.

ARA TATIL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili Kasım ayının 14-18 tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise Nisan'ın 17-20 tarihlerinde gerçekleşecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS yerleştirme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak" dedi.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

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