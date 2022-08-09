Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

Okulların ne zaman açılacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 MEB Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayınladı. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Eylül'ün 12'sinde başlayacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 12.06.2023 tarihinde sona erecek.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Uyum eğitim haftası eğitim ve öğretim yılından bir hafta önce başlıyor.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 23.01.2023 - 03.02.2023 tarihleri arasında olacak.

ARA TATIL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili Kasım ayının 14-18 tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise Nisan'ın 17-20 tarihlerinde gerçekleşecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS yerleştirme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak" dedi.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.